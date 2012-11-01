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Кольцо уплотнительное 44*4 Actros/Axor/Atego артикул 268402 ELRING в Алматы

268402 ELRING Кольцо уплотнительное 44*4 Actros/Axor/Atego
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 268402
Наименование Кольцо уплотнительное 44*4 Actros/Axor/Atego
Внутренний диаметр 44
Наружный диаметр [мм] 52
Толщина [мм] 4
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Запчасть кольцо уплотнительное 44*4 Актрос/Аксор/Атего представлена по производителю ELRING с артикулом 268.402. У данной детали есть аналоги с номерами: 268402, 0289976348, A0289976348. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное 44*4 Актрос/Аксор/Атего на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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