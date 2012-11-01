|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|268402
|Наименование
|Кольцо уплотнительное 44*4 Actros/Axor/Atego
|Внутренний диаметр
|44
|Наружный диаметр [мм]
|52
|Толщина [мм]
|4
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Форма
|Уплотнительное кольцо круглого сечения
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
KAMIQ (NW4)
1.5 TSI
2019.11 - Выпускается
SKODA
KAROQ (NU7, ND7)
1.5 TSI
2017.07 - Выпускается
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
1.5 TSI
2017.04 - Выпускается
SKODA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
1.5 TSI 4x4
2017.04 - Выпускается
SKODA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
1.5 TSI
2012.11 - 2020.10
SKODA
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
1.5 TSI
2012.11 - 2020.10
SKODA
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
1.5 TSI G-TEC
2012.11 - 2020.10
SKODA
OCTAVIA IV Combi (NX5)
1.5 TSI
2020.06 - Выпускается
SKODA
OCTAVIA IV Combi (NX5)
1.5 TSI G-TEC
2020.06 - Выпускается
SKODA
OCTAVIA IV (NX3, NN3)
1.5 TSI
2020.06 - Выпускается
SKODA
SCALA (NW1)
1.5 TSI
2019.11 - Выпускается
VW
ARTEON
1.5 TSI
2017.04 - Выпускается
VW
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
1.5 TSi
2020.06 - Выпускается
VW
GOLF SPORTSVAN
1.5 TSI
2014.05 - Выпускается
VW
GOLF SPORTSVAN
1.5 TSI
2014.05 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.5 TGI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.5 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.5 TSI
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VIII (CD1)
1.5 eTSI
2019.07 - Выпускается
VW
GOLF VIII (CD1)
1.5 TSI
2019.07 - Выпускается
VW
GOLF VIII (CD1)
1.5 TSI
2019.07 - Выпускается
VW
GOLF VIII Variant (CG5)
1.5 eTSI
2020.08 - Выпускается
VW
GOLF VIII Variant (CG5)
1.5 eTSI
2020.08 - Выпускается
VW
GOLF VIII Variant (CG5)
1.5 TSI
2020.08 - Выпускается
VW
GOLF VIII Variant (CG5)
1.5 TSI
2020.08 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.5 TGI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.5 TSI
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.5 TSI
2013.04 - Выпускается
VW
PASSAT
1.5 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
PASSAT Variant
1.5 TSI
2014.11 - Выпускается
VW
POLO (AW1)
1.5 TSI
2017.06 - Выпускается
VW
T-CROSS (C11)
1.5 TSI
2018.12 - Выпускается
VW
TIGUAN
1.5 TSI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
1.5 TSI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN
1.5 TSI
2016.02 - Выпускается
VW
TIGUAN ALLSPACE (BW2)
1.5 TSI
2017.03 - Выпускается
VW
TOURAN
1.5 TSI
2015.09 - Выпускается
VW
T-ROC (A11)
1.5 TSI 4motion
2017.11 - Выпускается
VW
T-ROC Кабриолет (AC7)
1.5 TSI
2019.12 - Выпускается
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