Толщина [мм] 4 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения

Запчасть кольцо уплотнительное 44*4 Актрос/Аксор/Атего представлена по производителю ELRING с артикулом 268.402. У данной детали есть аналоги с номерами: 268402, 0289976348, A0289976348. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное 44*4 Актрос/Аксор/Атего на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.