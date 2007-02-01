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268.300E_прокладка ГБЦ! (x2)\ Mitsubishi Eclipse/Galant/Montero 3.0 V6 24V 6G72 97> артикул 268300 ELRING в Алматы

268300 ELRING 268.300E_прокладка ГБЦ! (x2)\ Mitsubishi Eclipse/Galant/Montero 3.0 V6 24V 6G72 97>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 268300
Наименование 268.300E_прокладка ГБЦ! (x2)\ Mitsubishi Eclipse/Galant/Montero 3.0 V6 24V 6G72 97>
Толщина [мм] 0,35
Монтажная толщина [мм] 0,35
Диаметр [мм] 92
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD 2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD (V83W, V93W) 2007.02 - Выпускается

Если хотите купить 268.300E_прокладка ГБЦ! (x2)\ Mitsubishi Eclipse/Galant/Montero 3.0 V6 24V 6G72 97> ELRING с артикулом 268300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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