|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|268300
|Наименование
|268.300E_прокладка ГБЦ! (x2)\ Mitsubishi Eclipse/Galant/Montero 3.0 V6 24V 6G72 97>
|Толщина [мм]
|0,35
|Монтажная толщина [мм]
|0,35
|Диаметр [мм]
|92
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.0 4WD
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.0 4WD (V83W, V93W)
2007.02 - Выпускается
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