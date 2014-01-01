Толщина [мм] 8,3 Материал PTFE (Polytetrafluorethylen) Соблюдать информацию по монтажу

Запчасть кольцо уплотнительное Рено коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 267.570. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное Рено коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.