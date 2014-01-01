|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|267570
|Наименование
|Кольцо уплотнительное RENAULT коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) ELRING
|Внутренний диаметр
|83,5
|Наружный диаметр [мм]
|96,2
|Толщина [мм]
|8,3
|Материал
|PTFE (Polytetrafluorethylen)
|Соблюдать информацию по монтажу
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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