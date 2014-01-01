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Кольцо уплотнительное RENAULT коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) ELRING артикул 267570 ELRING в Алматы

267570 ELRING Кольцо уплотнительное RENAULT коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 267570
Наименование Кольцо уплотнительное RENAULT коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) ELRING
Внутренний диаметр 83,5
Наружный диаметр [мм] 96,2
Толщина [мм] 8,3
Материал PTFE (Polytetrafluorethylen)
Соблюдать информацию по монтажу
Запчасть кольцо уплотнительное Рено коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 267.570. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное Рено коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное RENAULT коллектора выпускного (83.5x96.2x8.3) ELRING ELRING с артикулом 267570 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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