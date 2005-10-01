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266.350E_сальник к/в задний! 98x116x10\ Suzuki Baleno/GrandVitara 1.6/1.8/2.0/2.5 95> артикул 266350 ELRING в Алматы

266350 ELRING 266.350E_сальник к/в задний! 98x116x10\ Suzuki Baleno/GrandVitara 1.6/1.8/2.0/2.5 95>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 266350
Наименование 266.350E_сальник к/в задний! 98x116x10\ Suzuki Baleno/GrandVitara 1.6/1.8/2.0/2.5 95>
Внутренний диаметр 98
Наружный диаметр [мм] 116
Высота [мм] 10
Тип сальника вала AS
Тип кручения левой кручение
Материал MVG (кремнийорганический каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.7 Привод на все колеса (JB627, TD94V) 2005.10 - Выпускается

Если хотите купить 266.350E_сальник к/в задний! 98x116x10\ Suzuki Baleno/GrandVitara 1.6/1.8/2.0/2.5 95> ELRING с артикулом 266350 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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