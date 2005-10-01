|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|266350
|Наименование
|266.350E_сальник к/в задний! 98x116x10\ Suzuki Baleno/GrandVitara 1.6/1.8/2.0/2.5 95>
|Внутренний диаметр
|98
|Наружный диаметр [мм]
|116
|Высота [мм]
|10
|Тип сальника вала
|AS
|Тип кручения
|левой кручение
|Материал
|MVG (кремнийорганический каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
2.7 Привод на все колеса (JB627, TD94V)
2005.10 - Выпускается
Если хотите купить 266.350E_сальник к/в задний! 98x116x10\ Suzuki Baleno/GrandVitara 1.6/1.8/2.0/2.5 95> ELRING с артикулом 266350 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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