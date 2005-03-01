|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|266060
|Наименование
|ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ AUDI/SKODA/VW ASZ/BKC... 1.9 TDI
|для оригинального номера
|038 103 469 AD, 038 103 469 AE, 038 103 469 AG, 038 103 469 AH, 038 103 475 N, 03G 103 469 G, 03G 103 475 E
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
GALAXY I (WGR)
1.9 TDI
2005.05 - 2006.05
SKODA
FABIA II (542)
1.9 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.9 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.9 TDI
2010.03 - 2015.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.9 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II универсал (3T5)
1.9 TDI
2009.10 - 2015.05
SKODA
SUPERB II универсал (3T5)
2.0 TDI
2009.10 - 2015.05
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.9 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.9 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.9 TDI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.9 TDI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.9 TDI
2007.06 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.9 TDI 4motion
2007.06 - Выпускается
VW
JETTA III (1K2)
1.9 TDI
2005.08 - 2010.10
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
1.9 TDI
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
1.9 TDI
2002.09 - 2010.10
VW
PASSAT (3C2)
1.9 TDI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TDI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TDI 4motion
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
1.9 TDI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI 4motion
2005.08 - Выпускается
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI
1995.05 - 2010.03
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