Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 265970 Наименование Прокладка клапанной крышки DC9.01...06; DSC9.11...15; (x6); SCANIA 4-series Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для алюминиевой крышки головки цилиндра

Запчасть прокладка клапанной крышки DC9.01...06; DSC9.11...15; (x6); Скания 4-Серия представлена по производителю ELRING с артикулом 265.970. У данной детали есть аналоги с номерами: 265970, 11084600, 127066, 703651600, 713651600, 1369501, 1420776. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка клапанной крышки DC9.01...06; DSC9.11...15; (x6); Скания 4-Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.