Количество пазов/ отверстий 2 Выставление зазора поршней от [мм] 0,401 Выставление зазора поршней до [мм] 0,45 Диаметр [мм] 91 Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая Количество слоев 3 дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 175.580

Запчасть прокладка Головка блока 265.441 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 265.441. У данной детали есть аналоги с номерами: 265441 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 265.441 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.