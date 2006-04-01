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Прокладка ГБЦ 265.441 ELRING артикул 265441 ELRING в Алматы

265441 ELRING Прокладка ГБЦ 265.441 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 265441
Наименование Прокладка ГБЦ 265.441 ELRING
Толщина [мм] 1,15
Монтажная толщина [мм] 1,15
Количество пазов/ отверстий 2
Выставление зазора поршней от [мм] 0,401
Выставление зазора поршней до [мм] 0,45
Диаметр [мм] 91
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 3
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 175.580
Запчасть прокладка Головка блока 265.441 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 265.441. У данной детали есть аналоги с номерами: 265441 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 265.441 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316) 2.4 TD4 4x4 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L316) 2011.08 - 2016.02

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