|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|265441
|Наименование
|Прокладка ГБЦ 265.441 ELRING
|Толщина [мм]
|1,15
|Монтажная толщина [мм]
|1,15
|Количество пазов/ отверстий
|2
|Выставление зазора поршней от [мм]
|0,401
|Выставление зазора поршней до [мм]
|0,45
|Диаметр [мм]
|91
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Количество слоев
|3
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|175.580
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
LAND ROVER
DEFENDER Cabrio (L316)
2.4 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316)
2.4 TD4 4x4
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Pick Up (L316)
2.4 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.4 Td4 4x4
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.4 Td4 4x4 (L316)
2011.08 - 2016.02
Если хотите купить Прокладка ГБЦ 265.441 ELRING ELRING с артикулом 265441 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита