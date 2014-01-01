Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 2642005 Наименование Прокладка корпуса масляного фильтра Scania 2642005, Elring

Запчасть прокладка корпуса масляного фильтра Скания 2642005 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 2642005. У данной детали есть аналоги с номерами: 2642005, 2642005, 042187, 1367849, 136570, 124126, 1479872. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка корпуса масляного фильтра Скания 2642005 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.