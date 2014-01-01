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Сальник хвостовика редуктора Скания 4 серии 222.630 артикул 222630 ELRING в Алматы

222630 ELRING Сальник хвостовика редуктора Скания 4 серии 222.630
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 222630
Наименование Сальник хвостовика редуктора Скания 4 серии 222.630
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 105
Высота [мм] 12
Высота 2 [мм] 18
Тип сальника вала KS
Тип кручения правое кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика редуктора Скания 4 серии 222.630 ELRING с артикулом 222630 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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