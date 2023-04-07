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Сальник ступицы задней Scania 142x170x13/16мм артикул 222620 ELRING в Алматы

Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 222620
Наименование Сальник ступицы задней Scania 142x170x13/16мм
Внутренний диаметр 142
Наружный диаметр [мм] 170
Высота [мм] 16
Высота 2 [мм] 15
Тип сальника вала KS
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

задний внутренний

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней Scania 142x170x13/16мм ELRING с артикулом 222620 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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