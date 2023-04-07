|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|222620
|Наименование
|Сальник ступицы задней Scania 142x170x13/16мм
|Внутренний диаметр
|142
|Наружный диаметр [мм]
|170
|Высота [мм]
|16
|Высота 2 [мм]
|15
|Тип сальника вала
|KS
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
задний внутренний
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник ступицы задней Scania 142x170x13/16мм ELRING с артикулом 222620 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита