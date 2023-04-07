|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|222610
|Наименование
|Сальник ступицы задней Scania наружный 75x100x10/13
|Внутренний диаметр
|75
|Наружный диаметр [мм]
|100
|Высота [мм]
|13
|Высота 2 [мм]
|10
|Тип сальника вала
|KS
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
У данной детали есть аналоги с номерами: 0049971347, 010253, 040273, 09824, 100036, 110603003490, 117005
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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