menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Сальник ступицы задней Scania наружный 75x100x10/13 артикул 222610 ELRING в Алматы

Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 222610
Наименование Сальник ступицы задней Scania наружный 75x100x10/13
Внутренний диаметр 75
Наружный диаметр [мм] 100
Высота [мм] 13
Высота 2 [мм] 10
Тип сальника вала KS
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

У данной детали есть аналоги с номерами: 0049971347, 010253, 040273, 09824, 100036, 110603003490, 117005

С этим товаром покупают...

ELRING 222620

Уплотняющее кольцо, дифференциал; Уплотнительное кольцо

ELRING 596672

Уплотняющее кольцо, ступица колеса

FAG KHM218248218210

Подшипник ступицы колеса

DT SPARE PARTS 131345

РМК вилки сцепления

MARSHALL M1800028

Стремянка пер. 3-х листовой рессоры с гайкам(возможно заменить на 1726134)иScania
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней Scania наружный 75x100x10/13 ELRING с артикулом 222610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0