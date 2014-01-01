Высота [мм] 7 Тип сальника вала ASW Материал АСМ (полиакриловый каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть cальник КПП 221.970 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 221.970. У данной детали есть аналоги с номерами: 221970, 420460, 01026706, A0129978247. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия cальник КПП 221.970 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.