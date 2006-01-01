|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|221710
|Наименование
|Сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 MAN/MB 221.710
|Внутренний диаметр
|78
|Наружный диаметр [мм]
|135
|Высота [мм]
|12
|Высота 2 [мм]
|21,5
|Тип сальника вала
|SP
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
618 D (668.321, 668.322, 668.323)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 DA 4x4
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 813 (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 816 D (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Автобус (B670)
O 818 D (670.373, 670.374)
2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
618 D
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
818 D (670.321, 670.322)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Самосвал
818 DA 4x4
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VARIO Фургон (B667, B670, B668)
618 D
2006.09 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VARIO Фургон (B667, B670, B668)
818 D (670.351, 670.352, 670.353)
2006.09 - 2013.12
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