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Сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 MAN/MB 221.710 артикул 221710 ELRING в Алматы

221710 ELRING Сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 MAN/MB 221.710
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 221710
Наименование Сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 MAN/MB 221.710
Внутренний диаметр 78
Наружный диаметр [мм] 135
Высота [мм] 12
Высота 2 [мм] 21,5
Тип сальника вала SP
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Запчасть сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 МАН/Мерседес 221.710 представлена по производителю ELRING с артикулом 221.710 . У данной детали есть аналоги с номерами: ZX102029, 221710, 01030117B, 01030117, 81965030385, 0189977647, 0199976047. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 МАН/Мерседес 221.710 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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Если хотите купить Сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 MAN/MB 221.710 ELRING с артикулом 221710 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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