Высота [мм] 12 Высота 2 [мм] 21,5 Тип сальника вала SP Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

Запчасть сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 МАН/Мерседес 221.710 представлена по производителю ELRING с артикулом 221.710 . У данной детали есть аналоги с номерами: ZX102029, 221710, 01030117B, 01030117, 81965030385, 0189977647, 0199976047. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора 78*135*21.5 HY0720 МАН/Мерседес 221.710 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.