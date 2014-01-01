Высота [мм] 8 Тип сальника вала AW/BS Тип кручения правое кручение Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник КПП 56x72x8 FPM RD DC+ 56x72x8 FPM 220.900 представлена по производителю ELRING с артикулом 220.900. У данной детали есть аналоги с номерами: SAB9018, 220900, 220900, 0239977847, 0239970647, 0229978547, 0209971747. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 56x72x8 FPM RD DC+ 56x72x8 FPM 220.900 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.