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Сальник КПП 56x72x8 FPM RD DC+ 56x72x8 FPM 220.900 артикул 220900 ELRING в Алматы

220900 ELRING Сальник КПП 56x72x8 FPM RD DC+ 56x72x8 FPM 220.900
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 220900
Наименование Сальник КПП 56x72x8 FPM RD DC+ 56x72x8 FPM 220.900
Внутренний диаметр 56
Наружный диаметр [мм] 72
Высота [мм] 8
Тип сальника вала AW/BS
Тип кручения правое кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник КПП 56x72x8 FPM RD DC+ 56x72x8 FPM 220.900 представлена по производителю ELRING с артикулом 220.900. У данной детали есть аналоги с номерами: SAB9018, 220900, 220900, 0239977847, 0239970647, 0229978547, 0209971747. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 56x72x8 FPM RD DC+ 56x72x8 FPM 220.900 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП 56x72x8 FPM RD DC+ 56x72x8 FPM 220.900 ELRING с артикулом 220900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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