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Сальник хвостовика редуктора Мерседес Актрос 85*155*12/33 мм 220.660 артикул 220660 ELRING в Алматы

220660 ELRING Сальник хвостовика редуктора Мерседес Актрос 85*155*12/33 мм 220.660
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 220660
Наименование Сальник хвостовика редуктора Мерседес Актрос 85*155*12/33 мм 220.660
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 155
Высота [мм] 12
Высота 2 [мм] 33
Тип сальника вала SP
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика редуктора Мерседес Актрос 85*155*12/33 мм 220.660 ELRING с артикулом 220660 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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