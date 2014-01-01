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Прокладка ГБЦ 219.861 ELRING артикул 219861 ELRING в Алматы

219861 ELRING Прокладка ГБЦ 219.861 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 219861
Наименование Прокладка ГБЦ 219.861 ELRING
Толщина [мм] 1,59
Количество отверстий 3
Диаметр [мм] 81
Конструкция прокладка Прокладка металлическая гнущаяся
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 111.460
Запчасть прокладка Головка блока 219.861 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 219.861. У данной детали есть аналоги с номерами: 219861 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 219.861 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка ГБЦ 219.861 ELRING ELRING с артикулом 219861 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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