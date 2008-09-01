|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|219612
|Наименование
|ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА RENAULT K7J... 1.4I
|Толщина [мм]
|1,27
|Диаметр [мм]
|80
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая гнущаяся
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|759.371
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.4
2008.09 - 2014.06
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