Диаметр [мм] 87 Конструкция прокладка Прокладка металлическая гнущаяся дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 152.550

Запчасть пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА CITROEN/PEUGEOT RFU/XU 10 J2... 2.0I представлена по производителю ELRING с артикулом 219.071. У данной детали есть аналоги с номерами: 219071 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА CITROEN/PEUGEOT RFU/XU 10 J2... 2.0I на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.