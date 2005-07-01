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Прокладка ГБЦ 217.031 ELRING артикул 217031 ELRING в Алматы

217031 ELRING Прокладка ГБЦ 217.031 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 217031
Наименование Прокладка ГБЦ 217.031 ELRING
Толщина [мм] 1,02
Монтажная толщина [мм] 1,02
Количество отверстий 2
Выставление зазора поршней от [мм] 0,201
Выставление зазора поршней до [мм] 0,295
Диаметр [мм] 83
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 3
Запчасть прокладка Головка блока 217.031 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 217.031. У данной детали есть аналоги с номерами: 217031 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 217.031 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.9 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.9 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H Фургон/универсал (L70) 1.9 CDTI (L70) 2005.08 - 2010.10
OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 1.9 CDTI (F48) 2005.09 - 2008.12
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 2005.08 - 2006.10
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.9 CDTI (F35) 2005.08 - 2008.10
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 2007.04 - Выпускается

Если хотите купить Прокладка ГБЦ 217.031 ELRING производителя ELRING с артикулом 217031 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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