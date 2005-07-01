|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|217031
|Наименование
|Прокладка ГБЦ 217.031 ELRING
|Толщина [мм]
|1,02
|Монтажная толщина [мм]
|1,02
|Количество отверстий
|2
|Выставление зазора поршней от [мм]
|0,201
|Выставление зазора поршней до [мм]
|0,295
|Диаметр [мм]
|83
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Количество слоев
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA H (A04)
1.9 CDTI (L48)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.9 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.9 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H универсал (A04)
1.9 CDTI (L35)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H универсал (A04)
1.9 CDTI (L35)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H Фургон/универсал (L70)
1.9 CDTI (L70)
2005.08 - 2010.10
OPEL
SIGNUM Хэтчбэк (Z03)
1.9 CDTI (F48)
2005.09 - 2008.12
OPEL
VECTRA C GTS (Z02)
1.9 CDTI (F68)
2005.08 - 2008.08
OPEL
VECTRA C (Z02)
1.9 CDTI (F69)
2005.08 - 2006.10
OPEL
VECTRA C универсал (Z02)
1.9 CDTI (F35)
2005.08 - 2008.10
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.9 CDTI (M75)
2005.07 - 2012.12
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.9 CDTI (M75)
2005.07 - 2012.12
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.9 DDiS 4x4 (RW 419D)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.9 DDiS (RW 419D)
2007.04 - Выпускается
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