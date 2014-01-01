Высота [мм] 8 Тип сальника вала AS Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник КПП 21/22x32x5/8 представлена по производителю ELRING с артикулом 215520. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП 21/22x32x5/8, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.