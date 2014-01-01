Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 215230 Наименование Комплект прокладок верхний MAN D2840 2842 2848 2865 2866 омедненный 215.230, Elring Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая

Запчасть комплект прокладок верхний МАН D2840 2842 2848 2865 2866 омедненный 215.230 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 215.230. У данной детали есть аналоги с номерами: 022600, 215230, 35505, 51009006629, 51009006639, 828734, 8609500. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект прокладок верхний МАН D2840 2842 2848 2865 2866 омедненный 215.230 Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.