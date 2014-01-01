|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|214990
|Наименование
|ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V
|Толщина [мм]
|0,55
|Монтажная толщина [мм]
|0,55
|Диаметр [мм]
|73,9
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|125.930
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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