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ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V артикул 214990 ELRING в Алматы

214990 ELRING ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 214990
Наименование ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V
Толщина [мм] 0,55
Монтажная толщина [мм] 0,55
Диаметр [мм] 73,9
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 125.930
Запчасть пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V представлена по производителю ELRING с артикулом 214.990. У данной детали есть аналоги с номерами: 214990 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V производителя ELRING с артикулом 214990 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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