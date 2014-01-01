Диаметр [мм] 73,9 Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 125.930

Запчасть пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V представлена по производителю ELRING с артикулом 214.990. У данной детали есть аналоги с номерами: 214990 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА OPEL X 12 XE/Z 12 XE 1.2I 16V на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.