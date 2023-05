Главная /

212.610E_кольцо уплотнительное! (x10)\ Opel Astra/Vectra 1.8/2.0/2.2 16V 94> артикул 212610 ELRING в Алматы

Автомобиль Год CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 2006.06 - 2011.12 CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 2006.06 - 2011.12 CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 2006.06 - 2011.12 CHEVROLET EVANDA 2.0 2005.03 - 2006.12 CHEVROLET EVANDA 2.0 2005.03 - 2006.12 CHEVROLET REZZO вэн (U100) 2.0 2005.03 - 2009.03 CHEVROLET REZZO вэн (U100) 2.0 2005.03 - 2009.03 HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 - 2011.06 HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 - 2011.06 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 2008.09 - 2012.12 HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11 HYUNDAI i30 (GD) 1.4 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.4 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 купе 1.4 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 MPI 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 2010.11 - 2019.07 HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 2010.11 - 2019.07 HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.4 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.4 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CVVT 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CVVT 2010.11 - Выпускается HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12 HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 2011.03 - 2017.12 KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.07 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 CVVT 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 CVVT 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CVVT 2009.08 - 2012.12 KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CVVT 2009.08 - 2012.12 KIA CERATO III седан (YD) 1.6 CVVT 2016.07 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - Выпускается KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 2010.06 - 2012.09 KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT 2013.03 - 2015.07 KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 2011.09 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 2011.10 - 2017.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 2006.05 - 2009.12 KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 2006.05 - 2009.12 KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 2010.02 - Выпускается KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 2010.02 - Выпускается OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2007.02 - 2010.10 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) 2005.07 - 2012.12 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) 2005.07 - 2012.12 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) 2005.07 - 2012.12 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) 2005.07 - 2012.12

Если хотите купить 212.610E_кольцо уплотнительное! (x10)\ Opel Astra/Vectra 1.8/2.0/2.2 16V 94> производителя ELRING с артикулом 212610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка