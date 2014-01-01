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ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА AUDI 2.4I 30V/2.7I TURBO 30V артикул 212410 ELRING в Алматы

212410 ELRING ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА AUDI 2.4I 30V/2.7I TURBO 30V
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 212410
Наименование ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА AUDI 2.4I 30V/2.7I TURBO 30V
Толщина [мм] 1,4
Диаметр [мм] 83,5
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 130.850

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА AUDI 2.4I 30V/2.7I TURBO 30V производителя ELRING с артикулом 212410 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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