|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|212410
|Наименование
|ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА AUDI 2.4I 30V/2.7I TURBO 30V
|Толщина [мм]
|1,4
|Диаметр [мм]
|83,5
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|130.850
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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