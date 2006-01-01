Высота [мм] 15 Высота 2 [мм] 13 Тип сальника вала A/BS Тип кручения переменное кручение Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник ступицы 125*150*15 задней Мерседес 210.294 представлена по производителю ELRING с артикулом 210.294. У данной детали есть аналоги с номерами: 210294, 210294, 390320, 210294OE, 8148519, 06760, 110601908110. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 125*150*15 задней Мерседес 210.294 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.