|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|210294
|Наименование
|Сальник ступицы 125*150*15 задней MB 210.294
|Внутренний диаметр
|125
|Наружный диаметр [мм]
|150
|Высота [мм]
|15
|Высота 2 [мм]
|13
|Тип сальника вала
|A/BS
|Тип кручения
|переменное кручение
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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