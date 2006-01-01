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Сальник ступицы 125*150*15 задней MB 210.294 артикул 210294 ELRING в Алматы

210294 ELRING Сальник ступицы 125*150*15 задней MB 210.294
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 210294
Наименование Сальник ступицы 125*150*15 задней MB 210.294
Внутренний диаметр 125
Наружный диаметр [мм] 150
Высота [мм] 15
Высота 2 [мм] 13
Тип сальника вала A/BS
Тип кручения переменное кручение
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник ступицы 125*150*15 задней Мерседес 210.294 представлена по производителю ELRING с артикулом 210.294. У данной детали есть аналоги с номерами: 210294, 210294, 390320, 210294OE, 8148519, 06760, 110601908110. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 125*150*15 задней Мерседес 210.294 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы 125*150*15 задней MB 210.294 производителя ELRING с артикулом 210294 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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