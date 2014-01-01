|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|197720
|Наименование
|197.720E_прокладка ГБЦ!\ Toyota 4 Runner/Land Cruiser/Hi-Lux 3.0 1KZTE 93>
|Толщина [мм]
|0,95
|Количество отверстий
|5
|Выставление зазора поршней от [мм]
|0,23
|Выставление зазора поршней до [мм]
|0,33
|Диаметр [мм]
|97,0
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|151.800
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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