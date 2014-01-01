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197.720E_прокладка ГБЦ!\ Toyota 4 Runner/Land Cruiser/Hi-Lux 3.0 1KZTE 93> артикул 197720 ELRING в Алматы

197720 ELRING 197.720E_прокладка ГБЦ!\ Toyota 4 Runner/Land Cruiser/Hi-Lux 3.0 1KZTE 93>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 197720
Наименование 197.720E_прокладка ГБЦ!\ Toyota 4 Runner/Land Cruiser/Hi-Lux 3.0 1KZTE 93>
Толщина [мм] 0,95
Количество отверстий 5
Выставление зазора поршней от [мм] 0,23
Выставление зазора поршней до [мм] 0,33
Диаметр [мм] 97,0
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 151.800

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 197.720E_прокладка ГБЦ!\ Toyota 4 Runner/Land Cruiser/Hi-Lux 3.0 1KZTE 93> производителя ELRING с артикулом 197720 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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