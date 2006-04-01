Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 189280 Наименование Прокладка блок-картера двигателя Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнительным кольцом вала - коленчатый вал, с встроенной прокладкой вала

Запчасть прокладка блок-картера двигателя представлена по производителю ELRING с артикулом 189.280. У данной детали есть аналоги с номерами: 189280 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка блок-картера двигателя на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.