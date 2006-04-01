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Прокладка блок-картера двигателя артикул 189280 ELRING в Алматы

189280 ELRING Прокладка блок-картера двигателя
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 189280
Наименование Прокладка блок-картера двигателя
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнительным кольцом вала - коленчатый вал, с встроенной прокладкой вала
Запчасть прокладка блок-картера двигателя представлена по производителю ELRING с артикулом 189.280. У данной детали есть аналоги с номерами: 189280 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка блок-картера двигателя на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается

Если хотите купить Прокладка блок-картера двигателя производителя ELRING с артикулом 189280 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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