|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|188680
|Наименование
|Набивка сальниковая 188.680 ELRING
|Материал
|Резина с тканевым включением
|Внутренний диаметр
|78
|Наружный диаметр [мм]
|94
|Толщина [мм]
|8
|Тип сальника вала
|GRP
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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