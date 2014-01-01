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Набивка сальниковая 188.680 ELRING артикул 188680 ELRING в Алматы

188680 ELRING Набивка сальниковая 188.680 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 188680
Наименование Набивка сальниковая 188.680 ELRING
Материал Резина с тканевым включением
Внутренний диаметр 78
Наружный диаметр [мм] 94
Толщина [мм] 8
Тип сальника вала GRP
необходимое количество 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Набивка сальниковая 188.680 ELRING производителя ELRING с артикулом 188680 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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