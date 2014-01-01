|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|186711
|Наименование
|Прокладка, головка цилиндра
|Толщина [мм]
|1,27
|Диаметр [мм]
|80,5
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая гнущаяся
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|803.060
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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