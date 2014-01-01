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181.870E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Montero/Pajero 2.8TD/TDi 4M40/T 94> артикул 181870 ELRING в Алматы

181870 ELRING 181.870E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Montero/Pajero 2.8TD/TDi 4M40/T 94>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 181870
Наименование 181.870E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Montero/Pajero 2.8TD/TDi 4M40/T 94>
Толщина [мм] 1,40
Количество пазов/ отверстий 3
Выставление зазора поршней от [мм] 0,561
Выставление зазора поршней до [мм] 0,617
Конструкция прокладка Прокладка металлическая гнущаяся

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 181.870E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Montero/Pajero 2.8TD/TDi 4M40/T 94> производителя ELRING с артикулом 181870 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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