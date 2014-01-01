|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|181870
|Наименование
|181.870E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Montero/Pajero 2.8TD/TDi 4M40/T 94>
|Толщина [мм]
|1,40
|Количество пазов/ отверстий
|3
|Выставление зазора поршней от [мм]
|0,561
|Выставление зазора поршней до [мм]
|0,617
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая гнущаяся
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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