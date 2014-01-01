|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|181460
|Наименование
|ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW ATA/BCQ... 2.8 TDI
|Толщина [мм]
|1,4
|Монтажная толщина [мм]
|1,4
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая гнущаяся
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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