Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 152140 Наименование Прокладка впускного коллектора DC11/12/DT12/DSC12 152140, Elring

Запчасть прокладка впускного коллектора DC11/12/DT12/DSC12 152140 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 152140. У данной детали есть аналоги с номерами: 152140, ZX121965, 124133, 124038, 124039, 13163300, 1374338. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка впускного коллектора DC11/12/DT12/DSC12 152140 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.