Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 151860 Наименование Прокладка крышки ГРМ MB OM457 (457 015 01 80) Elring Конструкция прокладка Прокладка металлическая гнущаяся

Запчасть прокладка крышки ГРМ Мерседес OM457 (457 015 01 80) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 151.860. У данной детали есть аналоги с номерами: 151860 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка крышки ГРМ Мерседес OM457 (457 015 01 80) Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.