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Уплотнительное кольцо артикул 151510 ELRING в Алматы

151510 ELRING Уплотнительное кольцо
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 151510
Наименование Уплотнительное кольцо
Внутренний диаметр 40
Наружный диаметр [мм] 52
Высота [мм] 7
Тип сальника вала AS
Тип кручения правое кручение
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо производителя ELRING с артикулом 151510 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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