|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|151510
|Наименование
|Уплотнительное кольцо
|Внутренний диаметр
|40
|Наружный диаметр [мм]
|52
|Высота [мм]
|7
|Тип сальника вала
|AS
|Тип кручения
|правое кручение
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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