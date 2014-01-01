|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|151490
|Наименование
|151.490E_сальник р/в! 34x48x8\ Nissan Almera/Sunny/Patrol 1.7D/2.0D/2.8D 86>
|Внутренний диаметр
|34
|Наружный диаметр [мм]
|48
|Высота [мм]
|8
|Тип сальника вала
|AS
|Тип кручения
|правое кручение
|Материал
|MVG (кремнийорганический каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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