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151.490E_сальник р/в! 34x48x8\ Nissan Almera/Sunny/Patrol 1.7D/2.0D/2.8D 86> артикул 151490 ELRING в Алматы

151490 ELRING 151.490E_сальник р/в! 34x48x8\ Nissan Almera/Sunny/Patrol 1.7D/2.0D/2.8D 86>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 151490
Наименование 151.490E_сальник р/в! 34x48x8\ Nissan Almera/Sunny/Patrol 1.7D/2.0D/2.8D 86>
Внутренний диаметр 34
Наружный диаметр [мм] 48
Высота [мм] 8
Тип сальника вала AS
Тип кручения правое кручение
Материал MVG (кремнийорганический каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 151.490E_сальник р/в! 34x48x8\ Nissan Almera/Sunny/Patrol 1.7D/2.0D/2.8D 86> производителя ELRING с артикулом 151490 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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