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Прокладка, головка цилиндра артикул 151123 ELRING в Алматы

151123 ELRING Прокладка, головка цилиндра
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 151123
Наименование Прокладка, головка цилиндра
Толщина [мм] 0,95
Монтажная толщина [мм] 0,95
Диаметр [мм] 90,0
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 4
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 713.490

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка, головка цилиндра производителя ELRING с артикулом 151123 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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