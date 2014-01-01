Количество отверстий 3 Выставление зазора поршней от [мм] 0,72 Выставление зазора поршней до [мм] 0,82 Диаметр [мм] 81,7 Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая Количество слоев 4 дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 326.430

Запчасть пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI представлена по производителю ELRING с артикулом 150.451. У данной детали есть аналоги с номерами: 150451 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.