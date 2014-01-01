|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|150451
|Наименование
|ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI
|Толщина [мм]
|1,43
|Монтажная толщина [мм]
|1,43
|Количество отверстий
|3
|Выставление зазора поршней от [мм]
|0,72
|Выставление зазора поршней до [мм]
|0,82
|Диаметр [мм]
|81,7
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Количество слоев
|4
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|326.430
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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