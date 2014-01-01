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ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI артикул 150451 ELRING в Алматы

150451 ELRING ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 150451
Наименование ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI
Толщина [мм] 1,43
Монтажная толщина [мм] 1,43
Количество отверстий 3
Выставление зазора поршней от [мм] 0,72
Выставление зазора поршней до [мм] 0,82
Диаметр [мм] 81,7
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 4
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 326.430
Запчасть пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI представлена по производителю ELRING с артикулом 150.451. У данной детали есть аналоги с номерами: 150451 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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УПЛОТНЕНИЕ
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.43MM AXD/BPC... 2.5 TDI производителя ELRING с артикулом 150451 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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