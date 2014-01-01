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ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.27MM AXD/BPC... 2.5 TDI артикул 150431 ELRING в Алматы

150431 ELRING ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.27MM AXD/BPC... 2.5 TDI
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 150431
Наименование ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.27MM AXD/BPC... 2.5 TDI
Толщина [мм] 1,27
Монтажная толщина [мм] 1,27
Количество отверстий 1
Выставление зазора поршней от [мм] 0,51
Выставление зазора поршней до [мм] 0,66
Диаметр [мм] 81,7
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 4
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 326.430

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА VW 1.27MM AXD/BPC... 2.5 TDI производителя ELRING с артикулом 150431 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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