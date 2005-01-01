|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|150400
|Наименование
|Прокладка ГБЦ 150.400 ELRING
|Толщина [мм]
|1,71
|Монтажная толщина [мм]
|1,71
|Количество отверстий
|3
|Выставление зазора поршней от [мм]
|1,11
|Выставление зазора поршней до [мм]
|1,20
|Диаметр [мм]
|82
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Количество слоев
|4
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|305.430
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
GRANDIS (NA_W)
2.0 DI-D (NA8W)
2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI
GRANDIS (NA_W)
2.0 DI-D (NA8W)
2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 DI-D (CY8A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
2.0 DI-D (CX8A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 DI-D (CW8W)
2006.11 - 2012.11
SKODA
OCTAVIA II (1Z3)
2.0 TDI RS
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 TDI 16V 4x4
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 TDI RS
2005.10 - 2013.02
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI 16V
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II универсал (3T5)
2.0 TDI 16V
2009.10 - 2015.05
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
2.0 TDI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
2.0 TDI 16V
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF V (1K1)
2.0 TDI
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF V Variant (1K5)
2.0 TDI
2007.06 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
2.0 TDI 16V
2007.06 - Выпускается
VW
JETTA III (1K2)
2.0 TDI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
2.0 TDI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
2.0 TDI 16V
2005.08 - 2010.10
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TDI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TDI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TDI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TDI 16V
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TDI 16V 4motion
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI 16V
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI 16V 4motion
2005.08 - Выпускается
VW
TOURAN (1T1, 1T2)
2.0 TDI
2003.02 - 2010.05
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