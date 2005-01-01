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Прокладка ГБЦ 150.390 ELRING артикул 150390 ELRING в Алматы

150390 ELRING Прокладка ГБЦ 150.390 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 150390
Наименование Прокладка ГБЦ 150.390 ELRING
Толщина [мм] 1,63
Монтажная толщина [мм] 1,63
Количество отверстий 2
Выставление зазора поршней от [мм] 1,01
Выставление зазора поршней до [мм] 1,10
Диаметр [мм] 82
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 4
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 305.430
Запчасть прокладка Головка блока 150.390 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 150.390. У данной детали есть аналоги с номерами: 150390 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 150.390 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) 2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) 2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D (CY8A) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D (CX8A) 2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D (CW8W) 2006.11 - 2012.11
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS 2005.10 - 2013.02
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 2005.10 - 2013.02
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS 2005.10 - 2013.02
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI 16V 2009.10 - 2015.05
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005.01 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 2005.01 - Выпускается
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 2003.10 - 2009.02
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 2007.06 - Выпускается
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V 2007.06 - Выпускается
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V 2005.08 - 2010.10
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 2005.08 - Выпускается
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 2003.02 - 2010.05

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