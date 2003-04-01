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Прокладка ГБЦ 150.162 ELRING артикул 150162 ELRING в Алматы

150162 ELRING Прокладка ГБЦ 150.162 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 150162
Наименование Прокладка ГБЦ 150.162 ELRING
Толщина [мм] 1,57
Монтажная толщина [мм] 1,57
Количество отверстий 2
Выставление зазора поршней от [мм] 1,01
Выставление зазора поршней до [мм] 1,1
Диаметр [мм] 80,5
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 4
Запчасть прокладка Головка блока 150.162 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 150.162. У данной детали есть аналоги с номерами: 150162 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 150.162 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2005.05 - 2006.05
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.9 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II универсал (3T5) 1.9 TDI 2009.10 - 2015.05
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 2004.03 - Выпускается
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