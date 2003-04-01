Количество отверстий 2 Выставление зазора поршней от [мм] 1,01 Выставление зазора поршней до [мм] 1,1 Диаметр [мм] 80,5 Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая Количество слоев 4

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