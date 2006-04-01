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Прокладка ГБЦ 148.770 ELRING артикул 148770 ELRING в Алматы

148770 ELRING Прокладка ГБЦ 148.770 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 148770
Наименование Прокладка ГБЦ 148.770 ELRING
Толщина [мм] 1,61
Монтажная толщина [мм] 1,61
Количество отверстий 3
Выставление зазора поршней от [мм] 1,01
Выставление зазора поршней до [мм] 1,09
Диаметр [мм] 81,9
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 5
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 819.875

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
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VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается

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