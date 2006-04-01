Количество отверстий 2 Выставление зазора поршней от [мм] 0,96 Выставление зазора поршней до [мм] 1,01 Диаметр [мм] 81,9 Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая Количество слоев 5 дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 819.875

Запчасть прокладка Головка блока 148.760 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 148.760. У данной детали есть аналоги с номерами: 148760 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 148.760 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.