|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|148720
|Наименование
|Прокладка ГБЦ 148.720 ELRING
|Толщина [мм]
|1,53
|Монтажная толщина [мм]
|1,53
|Количество отверстий
|1
|Выставление зазора поршней от [мм]
|0,81
|Выставление зазора поршней до [мм]
|0,96
|Диаметр [мм]
|81,9
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Количество слоев
|5
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|819.875
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
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