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Прокладка ГБЦ 148.720 ELRING артикул 148720 ELRING в Алматы

148720 ELRING Прокладка ГБЦ 148.720 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 148720
Наименование Прокладка ГБЦ 148.720 ELRING
Толщина [мм] 1,53
Монтажная толщина [мм] 1,53
Количество отверстий 1
Выставление зазора поршней от [мм] 0,81
Выставление зазора поршней до [мм] 0,96
Диаметр [мм] 81,9
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 5
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 819.875
Запчасть прокладка Головка блока 148.720 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 148.720. У данной детали есть аналоги с номерами: 148720 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 148.720 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается

Если хотите купить Прокладка ГБЦ 148.720 ELRING производителя ELRING с артикулом 148720 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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