|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|148351
|Наименование
|148.351E_прокладка корпуса фильтра масляного!\ Audi A4/A6/Q7, Porsche Cayenne, Vw Touareg 3.0D 03>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.0 TDI
2007.02 - 2010.09
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
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