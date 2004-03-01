|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|148331
|Наименование
|Прокладка ГБЦ 148.331 ELRING
|Толщина [мм]
|0,64
|Монтажная толщина [мм]
|0,64
|Диаметр [мм]
|77,5
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Количество слоев
|3
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|803.740
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
FABIA I Combi (6Y5)
1.4 16V
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA II (542)
1.4
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.4
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA I седан (6Y3)
1.4 16V
2005.10 - 2007.12
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
1.4
2005.10 - 2013.02
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.4
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER Praktik (5J)
1.4
2010.03 - 2015.05
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.4
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.4
2004.03 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 16V
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 16V
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF V (1K1)
1.4 16V
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF VI (5K1)
1.4
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI Variant (AJ5)
1.4
2009.07 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4
2007.06 - Выпускается
VW
POLO (6R)
1.4 (6R1)
2009.06 - Выпускается
VW
POLO (6R)
1.4 BiFuel
2009.06 - Выпускается
VW
POLO (9N)
1.4 16V
2001.10 - 2012.01
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