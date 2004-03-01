menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Прокладка ГБЦ 148.331 ELRING артикул 148331 ELRING в Алматы

148331 ELRING Прокладка ГБЦ 148.331 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 148331
Наименование Прокладка ГБЦ 148.331 ELRING
Толщина [мм] 0,64
Монтажная толщина [мм] 0,64
Диаметр [мм] 77,5
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 3
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 803.740

С этим товаром покупают...

FRECCIA R6014BM

Выпускной клапан

VICTOR REINZ 143212001

Комплект болтов головки цилидра

ELRING 135230

Прокладка выпускного коллектора металлическая

TRW 39523

Выпускной клапан

ELRING 803740

Комплект болтов головки цилидра
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA II (542) 1.4 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 2005.10 - 2013.02
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 2010.03 - 2015.05
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 2004.03 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2005.01 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2005.01 - Выпускается
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V 2003.10 - 2009.02
VW GOLF VI (5K1) 1.4 2008.10 - 2013.11
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 2009.07 - Выпускается
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 2007.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.4 (6R1) 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.4 BiFuel 2009.06 - Выпускается
VW POLO (9N) 1.4 16V 2001.10 - 2012.01

Если хотите купить Прокладка ГБЦ 148.331 ELRING производителя ELRING с артикулом 148331 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0