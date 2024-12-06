|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|147760
|Наименование
|Уплотнительное кольцо
|Внутренний диаметр
|91
|Наружный диаметр [мм]
|99
|Толщина [мм]
|4
|Форма
|Уплотнительное кольцо круглого сечения
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Уплотнительное кольцо производителя ELRING с артикулом 147760 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита