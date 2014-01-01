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Сальник ступицы с кольцом ABS 145*175/205*9/14 MAN/MB артикул 147731 ELRING в Алматы

147731 ELRING Сальник ступицы с кольцом ABS 145*175/205*9/14 MAN/MB
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 147731
Наименование Сальник ступицы с кольцом ABS 145*175/205*9/14 MAN/MB
Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
Внутренний диаметр 145
Наружный диаметр [мм] 175
Наружный диаметр 2 [мм] 205
Высота [мм] 20
Тип сальника вала SP
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Кольцо-ABS, диам. [мм] 205
Запчасть сальник ступицы с кольцом АБС 145*175/205*9/14 МАН/Мерседес представлена по производителю ELRING с артикулом 147.731. У данной детали есть аналоги с номерами: 01019245, 01019245B, 0209970547, 03894, 110601801000, 420299, 805517. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы с кольцом АБС 145*175/205*9/14 МАН/Мерседес, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы с кольцом ABS 145*175/205*9/14 MAN/MB производителя ELRING с артикулом 147731 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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