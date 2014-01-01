|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|147731
|Наименование
|Сальник ступицы с кольцом ABS 145*175/205*9/14 MAN/MB
|Тормозная динамика / динамика движения
|для автомобилей с ABS
|Внутренний диаметр
|145
|Наружный диаметр [мм]
|175
|Наружный диаметр 2 [мм]
|205
|Высота [мм]
|20
|Тип сальника вала
|SP
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Кольцо-ABS, диам. [мм]
|205
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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