Наружный диаметр [мм] 175 Наружный диаметр 2 [мм] 205 Высота [мм] 20 Тип сальника вала SP Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Кольцо-ABS, диам. [мм] 205

Запчасть сальник ступицы с кольцом АБС 145*175/205*9/14 МАН/Мерседес представлена по производителю ELRING с артикулом 147.731. У данной детали есть аналоги с номерами: 01019245, 01019245B, 0209970547, 03894, 110601801000, 420299, 805517. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы с кольцом АБС 145*175/205*9/14 МАН/Мерседес, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.