Наружный диаметр [мм] 205 Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 175/205 Высота [мм] 14 Тип сальника вала SP Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Кольцо-ABS, диам. [мм] 205

Запчасть сальник ступицы Мерседес Viton с кольцом АБС 145*175/205*9/14 мм представлена по производителю ELRING с артикулом 147.730. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019029615, 01027787, 01027787B, 01108500A, 01109100, 01109100A, 0159974947. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы Мерседес Viton с кольцом АБС 145*175/205*9/14 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.