menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Сальник ступицы Mercedes Viton с кольцом ABS 145*175/205*9/14 мм артикул 147730 ELRING в Алматы

147730 ELRING Сальник ступицы Mercedes Viton с кольцом ABS 145*175/205*9/14 мм
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 147730
Наименование Сальник ступицы Mercedes Viton с кольцом ABS 145*175/205*9/14 мм
Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
Внутренний диаметр 145
Наружный диаметр [мм] 205
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 175/205
Высота [мм] 14
Тип сальника вала SP
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Кольцо-ABS, диам. [мм] 205
Запчасть сальник ступицы Мерседес Viton с кольцом АБС 145*175/205*9/14 мм представлена по производителю ELRING с артикулом 147.730. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019029615, 01027787, 01027787B, 01108500A, 01109100, 01109100A, 0159974947. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы Мерседес Viton с кольцом АБС 145*175/205*9/14 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

ELRING 315621

Уплотнительное кольцо

ELRING 432040

Прокладка, выпускной коллектор

RAUFOSS 90108012

муфта пневмосистемы прямая 08/M12x1,5

SACHS 3151000825

Выжимной подшипник
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы Mercedes Viton с кольцом ABS 145*175/205*9/14 мм производителя ELRING с артикулом 147730 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0