|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|146570
|Наименование
|Прокладка соединителя корпуса термостата Volvo FH12
|Конструкция прокладка
|Прокладка металло-эластомерная
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